Опрос: сенатор Элизабет Уоррен пользуется поддержкой более четверти избирателей в Айове

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен впервые вышла в лидеры среди претендентов, добивающихся выдвижения кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 года. Согласно опубликованным в четверг итогам опроса, проведенного исследовательской организацией Change Research среди потенциальных избирателей-демократов в штате Айова, 28% респондентов заявили о поддержке ее кандидатуры. Второе-третье места с уровнем поддержки 17% разделили сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и экс-вице-президент США Джо Байден, ранее считавшиеся лидерами среди претендентов-демократов.

Четвертое место по итогам опроса занял мэр города Саут-Бендж (штат Индиана) Пит Буттеджадж с 13% голосов, на пятом месте оказалась сенатор от штата Калифорния Камала Харрис (8%). Сенатора от штата Нью-Джерси Кори Букера и экс-конгрессмена от штата Техас Бето О'Рурка поддержали по 3% участников опроса, а члена Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, сенатора от штата Миннесота Эми Клобушар, миллиардера Тома Стейера и губернатора штата Монтана Стива Буллока - по 2%.

Опрос 621 избирателя-демократа проводился в период с 9 по 11 августа. Погрешность полученных результатов оценивается в плюс-минус 3,9%.

Комментируя итоги опроса, интернет-портал Elections Central отметил, что за период с мая по август популярность сенатора Элизабет Уоррен выросла на 16 процентных пунктов.

Опросы в штате Айова особенно важны для потенциальных претендентов, поскольку в этом штате 3 февраля 2020 года пройдут первые собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные конференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после - на национальный съезд, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя соперника Трампа в борьбе за пост президента.

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.