СМИ: запущенные КНДР неопознанные снаряды не представляли угрозы для Японии

ТОКИО, 16 августа. /ТАСС/. Два неопознанных снаряда, запущенные в пятницу КНДР в сторону Японского моря, не достигли исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

"У нас нет подтверждений, что они достигли нашей исключительной экономической зоны. Мы можем сказать, что никакой прямой угрозы нашей стране не было", - приводит агентство слова правительственного источника.

По данным Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея, запуск был осуществлен из района уезда Тхончхон в провинции Канвондо на восточном побережье КНДР. Более подробных данных пока не приводится.

Это уже шестой по счету запуск, осуществленный Пхеньяном за последние три недели. Последний из них проводился 10 августа. Тогда, по данным японских и южнокорейских военных, были запущены две баллистические ракеты малой дальности, которые пролетели порядка 450 км.