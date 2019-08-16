США следят за ситуацией с новыми запусками со стороны КНДР

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Власти США следят за ситуацией после сообщений о запуске с территории КНДР двух неопознанных снарядов и тесно консультируются по этому вопросу с Республикой Корея и Японией. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг представитель американской администрации высокого ранга.

"Нам известно о сообщениях о пусках ракет с территории КНДР, мы продолжаем следить за ситуацией. Мы проводим тесные консультации с нашими южнокорейскими и японскими союзниками", - заявил он.

Как сообщило со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея агентство Yonhap, КНДР произвела очередной запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья в сторону Японского моря.