Трамп заявил, что под его влиянием страны НАТО нашли дополнительно $100 млрд на оборону

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что вследствие предпринятых им после прихода к власти мер входящие в Североатлантический альянс государства изыскали дополнительно $100 млрд на оборону. Об этом американский лидер заявил в четверг во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.

"Я добился того, что НАТО платит на $100 млрд больше. Они не платили, они нарушали свои обязательства", - сказал американский лидер. "Многие страны не платили столько, сколько были должны", - добавил он.

"Предполагается, что мы должны их защищать, они душат нас в сфере торговли, у них имеются [торговые] барьеры и многое другое", - констатировал Трамп.

"Мой самый большой поклонник - это генсек НАТО [Йенс] Столтенберг, - утверждал американский лидер. - Он сказал, что, пока не появился президент Трамп, мы двигались к краху. Им бы очень быстро настал конец". "Но я должен сказать честно, что так или иначе устал платить за другие страны", - добавил Трамп.

Трамп неоднократно критиковал входящие в альянс государства за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны. Глава администрации США требовал от всех стран НАТО довести военные расходы до 2% ВВП. Трамп предлагал, чтобы члены НАТО не только выполняли это обязательство, но и увеличили такие ассигнования до 4% ВВП.