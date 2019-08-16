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Ситуация на Корейском полуострове

Южная Корея обсудила ракетные пуски КНДР на заседании Совета национальной безопасности

Встреча прошла под председательством советника президента по безопасности Чон Ый Ёна

СЕУЛ, 16 августа. /ТАСС/. Экстренное заседание Совета национальной безопасности Республики Корея состоялось в пятницу в Сеуле в связи с новым запуском с территории КНДР двух неопознанных снарядов. Об этом сообщила администрация южнокорейского президента.

Согласно сообщению, встреча под председательством советника президента по безопасности Чон Ый Ёна открылась в 09:00 (03:00 мск), спустя несколько часов после запусков.

"Лидер страны Мун Чжэ Ин в это время получал доклады по ситуации", - говорится в документе.

Ранее КНДР произвела запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны. По данным Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея, снаряды были запущены в сторону Японского моря из района уезда Тхончхон в провинции Канвондо. Других подробностей пока не приводится.

Это уже шестой по счету запуск, осуществленный Пхеньяном за последние три недели. Последний из них проводился 10 августа. Тогда, по данным японских и южнокорейских военных, были запущены две баллистические ракеты малой дальности, которые пролетели порядка 450 км.

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КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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