СМИ: антикоррупционное бюро Украины возбудило дело в отношении главы СБУ

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении подавшего в отставку главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака. Его подозревают в причастности к привлечению к ответственности заведомо невиновных граждан, сообщило в пятницу украинское издание "Буквы".

"8 августа на основании постановления следственного судьи Соломенского райсуда Киева внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в отношении главы СБУ Василия Грицака", - сообщило издание со ссылкой на официальный ответ НАБУ.

Досудебное расследование начато по факту возможного "искусственного создания доказательств обвинения и других фальсификаций" главы СБУ и другими должностными лицами правоохранительных органов. Отмечается, что уголовное дело рассматривается по статье "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности" УК Украины. НАБУ пока не предъявило обвинение подозреваемому, сказано в сообщении.

Грицак возглавляет СБУ с 15 июля 2015 года. В июне этого года Верховная рада отказалась поддержать президентскую инициативу об увольнении Грицака. В настоящее время и.о. главы СБУ является Иван Баканов.