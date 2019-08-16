Суд продлил арест россиянину Мефедову на два месяца с правом выхода под залог

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Николаева продлил арест на два месяца гражданину России Евгению Мефедову, ранее проходившему по делу об участии в массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, но предоставил право выйти из-под стражи после внесения залога в размере 150 тысяч гривен ($6 тыс.). Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщил его адвокат Валентин Рыбин.

"Сегодня суд продлил Евгению Мефедову и Сергею Долженкову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, но с возможностью внесения залога в размера 150 тыс. каждому", - сказал он. По словам адвоката, речь идет об очень крупной сумме залога, которая существенна для Мефедова и Долженкова. "Сейчас основной вопрос в сборе этой суммы. Пока они будут оставаться под стражей", - уточнил адвокат.

Вместе с тем коллеги адвоката по этому делу также высказали опасения, что украинские радикалы своими действия могут оказывать давление на правоохранителей и помешать выходу их подзащитных под залог.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками "евромайдана". Радикалы разгромили и подожгли палаточный городок на Куликовом поле, где шел сбор подписей за проведение референдума о федерализации и наделении русского языка статусом государственного. Активисты "антимайдана" попытались укрыться в Доме профсоюзов. Однако нападавшие подожгли здание, забросав его бутылками с зажигательной смесью, и начали вести стрельбу по окнам, не давая спастись тем, кто находился внутри. Огонь быстро распространился по всем этажам. В результате погибли 48 человек, 247 - пострадали.

По делу "о беспорядках в Одессе" на скамье подсудимых оказались только представители "антимайдана". Суд длился несколько лет и в сентябре 2017 года "за недоказанностью преступления" признал невиновными и постановил освободить 19 человек, в том числе россиянина Мефедова. Однако в тот же день прямо в зале суда оправданные Сергей Долженков и Евгений Мефедов были арестованы по новому обвинению - на этот раз в сепаратизме (ст. 110 УК Украины).