Суд на Украине оставил под стражей замминистра, подозреваемого в мошенничестве

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Деснянский районный суд Чернигова решил оставить на два месяца под стражей заместителя министра Украины по вопросам неподконтрольных территорий Юрия Грымчака с правом внесения залога.

"Оставить под стражей до 15 октября с правом внесения залога в 6 млн гривен ($230 тыс.)", - сказала, объявляя в пятницу вечером решение суда судья Наталья Лямзина.

В свою очередь Грымчак заявил, что отрицает вину и будет защищать себя "всеми средствами".

Генеральная прокуратура ранее предъявила обвинение Грымчаку по статье Уголовного кодекса Украины "Мошенничество, завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах". По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), обвинения также предъявлены "помощнику" Грымчака.

Они были задержаны 14 августа, во время проведения обысков были изъяты денежные средства. Генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что Грымчак и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников министерства культуры для принятия заказных решений.

Министерство по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц заявило, что задержание Гримчака не касается деятельности ведомства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве добавили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании ведомства нет такой должности.