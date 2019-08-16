Суд на Украине при оглашении решения по аресту замминистра допустил ошибку в его отчестве

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Деснянский районный суд Чернигова, оглашая постановление о заключении под стражу сроком на два месяца заместителя министра Украины по вопросам неподконтрольных территорий Юрия Николаевича Грымчака, допустил ошибку в отчестве замминистра. Об этом в пятницу сообщила защита Грымчака.

"Это не мой подзащитный. Поскольку судья принимает решение по Юрию Михайловичу, который родился в Днепропетровске", - написала адвокат Грымчака Татьяна Матяш на своей странице в Facebook.

Адвокат замминистра заявила об ошибке после оглашения решения, судья Наталья Лямзина вскоре подтвердила допущение ошибки и сообщила, что данные в решении об аресте Грымчака будут исправлены.

Кроме того, адвокат Грымчака обнаружила аналогичную ошибку в ходатайстве прокуратуры и ошибку в фамилии адвоката в оглашенном судом решении. "Вот что бывает, когда прокуроры приносят на флешке решения для судьи, а она его просто не глядя подмахивает", - указала Матяш на своей странице в Facebook, прилагая фотографию решения суда, в котором указано, что в заседании принимает участие защитник подсудимого Мельник, а не Матяш.

Грымчак до сих пор остается в зале суда, его не могут забрать или отпустить, так как отсутствует решение суда без ошибки. В соседнем зале суда успело начаться заседание по помощнику замминистра. Однако в начале заседания адвокат Татьяна Матяш объявила о недоверии судье Наталье Лямзиной, заявив, что не считает ее "достаточно профессиональным специалистом".

Генеральная прокуратура ранее предъявила обвинение Грымчаку по статье Уголовного кодекса Украины "Мошенничество, завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах". По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), обвинения также предъявлены "помощнику" Грымчака. Они были задержаны 14 августа, во время проведения обысков были изъяты денежные средства. Генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что Грымчак и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников министерства культуры для принятия заказных решений.

Министерство по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц заявило, что задержание Гримчака не касается деятельности ведомства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве добавили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании ведомства нет такой должности.