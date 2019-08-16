В Алжире приступил к выполнению обязанностей новый генпрокурор

РАБАТ, 17 августа. /ТАСС/. Новый генеральный прокурор Алжира Сид Ахмед Меррад приступил к выполнению своих обязанностей. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Algeria Press Service.

Смена генерального прокурора осуществлена на фоне идущей в Алжире несколько месяцев масштабной антикоррупционной кампании, в рамках которой взяты под стражу или посажены в тюрьму десятки влиятельных чиновников, в том числе бывших министров, бизнесменов и олигархов. За открытием громких уголовных дел, полагают аналитики, стоят влиятельные силовики, в первую очередь начальник штаба Национальной народной армии, заместитель министра обороны Алжира Ахмед Гаид Салах.

Предыдущий генеральный прокурор Белькасем Зегмати 31 июля перешел на работу в правительство, он занял пост министра юстиции, хранителя печати, сменив Слимана Брахими, снятого с должности решением временного главы государства Абделькадера Бенсалеха. Меррад работает в системе судебных органов почти четверть века, занимал ряд постов в Министерстве юстиции Алжира.

Ранее в июле власти Алжира заявили о "решимости двигаться вперед по пути борьбы и полного искоренения коррупции, а также возвращения украденных средств и защиты национального достояния". Кроме того, решительной борьбы с коррупционерами и расхитителями государственных средств добиваются участники продолжающихся с февраля массовых народных акций протеста.