Отреставрированный Монумент Джорджа Вашингтона откроют 19 сентября

ВАШИНГТОН, 17 августа. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Начавшиеся в конце 2016 года реставрационные работы внутри Монумента Джорджа Вашингтона - огромного обелиска, расположенного в самом центре американской столицы, - продлятся до середины следующего месяца, его открытие запланировано на 19 сентября. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь Национальной парковой службы (НПС) США Майк Литтерст.

Запланированное на апрель этого года открытие самой высокой постройки в американской столице было отложено из-за проблем с грунтом под памятником сначала на август, а теперь и на середину сентября. "Для НПС закрытие монумента было столь же разочаровывающим, как и для сотен тысяч посетителей, которые не смогли подняться на его вершину за последние годы, - отметил Литтерст. - Мы не можем передать словами наш восторг от того, что мы подходим к заключительному этап, и сегодня у нас есть конкретная дата, когда мы сможем начать вновь приветствовать людей, желающих посетить монумент".

По подсчетам газеты The Washington Post, около 3 млн человек за время ремонтных работ не смогли подняться на вершину обелиска. До реконструкции его ежегодно посещали примерно 600 тыс. человек. Литтерст напомнил, что ремонт обелиска занял 37 месяцев.

Продажа билетов, проинформировали в НПС, начнется утром 19 сентября, в 8:30, за полчаса до открытия обелиска.

Повышение уровня безопасности

В августе 2016 года монумент, на верхушку которого можно было раньше подняться, был закрыт после ряда инцидентов, связанных с поломкой старого лифта, который пришел в полную негодность. К открытию монумента также завершится постройка нового пропускного пункта с усиленной системой безопасности. Он "обеспечит полноценную противоосколочную защиту, а также защиту от взрывной волны", пояснили в НПС. Кроме того, указано в сообщении, в пропускном пункте могут находиться 18-20 посетителей одновременно.

По данным газеты The Washigton Post, на реконструкцию монумента в общей сложности потрачено до $11 млн. По сути была заменена вся устаревшая электроника и установлена новая система управления лифтом, а также новые тросы и электропроводка.

В середине июля на находящемся на реконструкции монументе появилось изображение ракеты-носителя Saturn V в натуральную величину. Проекция была посвящена 50-й годовщине первой высадки человека на Луну.

Постоянные поломки

В 2011 году памятник получил повреждения вследствие сильного землетрясения. Стоимость работ по их устранению составила $15 млн и заняла три года. Обелиск был открыт для туристов лишь в 2014 году. Но даже после этих масштабных восстановительных работ НПС 24 раза закрывала мемориал для публики из-за различных неполадок в работе его электрооборудования.

Подъемник на монументе выходил из строя десятки раз, причем нередко в лифте находились люди. Были случаи, когда посетителям приходилось самостоятельно спускаться со смотровой площадки обелиска высотой около 169 метров, преодолевая 897 ступеней.

История монумента

Возвести это сооружение, именуемое в народе "карандашом", было решено сразу после смерти первого президента США Джорджа Вашингтона (1732-1799). Тогда члены Конгресса хотели разместить останки первого президента в мраморной пирамиде, которую предполагалось соорудить внутри здания Капитолия, в его центральном зале. Однако эта идея так и не была реализована.

В 1832 году, к столетию со дня рождения Вашингтона, законодатели вновь вернулись к проекту увековечения памяти выдающегося соотечественника, однако его потомки воспротивились предложению о переносе останков первого президента из его родового поместья Маунт-Вернон (штат Вирджиния) близ американской столицы, где они находятся до сих пор.

Отказавшись от затеи с пирамидой, законодатели довольствовались установкой в Капитолии статуи Вашингтона в древнеримской тоге. Но вскоре скульптуру было решено перевезти в Национальный музей американской истории, поскольку "полуобнаженный образ" первого главы государства был неоднозначно воспринят многими американцами.

В качестве альтернативы было предложено воздвигнуть в центре столицы огромную конную статую, но и от этого плана отказались. В 1848 году было начато строительство монумента по проекту архитектора Роберта Миллза (1781-1855). Он предложил строгую классическую форму памятника, внешне напоминающего древнеегипетский обелиск с пантеоном в основании. Последний в целях экономии был убран из первоначального проекта. В 1858 году работы были приостановлены из-за нехватки средств. Строительство было продолжено лишь в 1878 году и завершено шесть лет спустя.