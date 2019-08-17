Экс-глава МИД Франции: встреча Путина и Макрона может перезапустить отношения РФ с Европой

ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Переговоры, которые состоятся между президентами РФ и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном 19 августа, могут помочь выйти из тупика в отношениях двух стран, а также России и Европы, хотя эффект и не будет заметен сразу же. Такое мнение озвучил бывший министр иностранных дел Франции (1997-2002) Юбер Ведрин в интервью газете Le Figaro .

"Это крайне полезная попытка для вывода Франции и, вероятно, Европы из тупика, бесплодной позиционной войны, которая привела к стратегическому абсурду: сейчас у нас отношения с Россией хуже, чем с СССР в последние 30 лет его существования! На мой взгляд, попытка начать другой процесс весьма обоснована, хотя не стоит ожидать немедленных перемен, - пояснил Ведрин. - Эмманюэль Макрон неоднократно высказывался за то, чтобы вновь соединить Россию с Европой и скорректировать непоследовательную политику западных стран последних лет, подтолкнувшую Россию к Китаю".

Он отметил удачное время, выбранное для проведения встречи двух лидеров - за неделю до начала саммита Группы семи (G7) в Биаррице. По словам бывшего министра, диалог с Москвой срочно требуется как минимум в сфере безопасности. "Необходимо выстраивать практически с нуля политику контроля за вооружениями и по равнозначному разоружению", - указал Ведрин, добавив, что важно "установить или восстановить" баланс сил в ядерной, космической и цифровой сферах, а также в области конвенциональных вооружений.

"Макрон пытается и он прав. Если он сможет запустить процесс, другие европейские страны последуют за ним и может возникнуть более масштабная цепная реакция", - подчеркнул Ведрин. Вместе с тем, экс-глава французского МИД указал и на тот факт, что Дональд Трамп, в случае переизбрания на пост президента США в конце 2020 года, "возобновит динамику [в отношениях] между США и Россией, ни коим образом не принимая в расчет интересы Европы".

Встреча Путина и Макрона состоится 19 августа в летней резиденции французского лидера, форте Брегансон. В ходе беседы тет-а-тет, а также переговоров в присутствии делегаций лидеры двух стран планируют обсудить широкий круг тем: от урегулирования кризисов в Сирии, Ливии и на Украине, а также ситуации с ядерной программой Ирана до вопросов двусторонних отношений.