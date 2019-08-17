Опрос: большинство британцев выступают против Brexit без сделки с ЕС

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Большинство жителей Великобритании выступают против планов премьер-министра Бориса Джонсона, готового во что бы то ни стало осуществить Brexit не позднее 31 октября этого года. Согласно опубликованным в субботу результатам опроса общественного мнения, осуществленного по заказу газеты The Independent , лишь 34% респондентов согласны с Джонсоном в том, что при необходимости королевство должно покинуть Евросоюз по "жесткому" сценарию - без сделки о дальнейших условиях сотрудничества сторон.

При этом 49% участников опроса заявили, что правительству Джонсона следует попросить ЕС о новой отсрочке Brexit, провести новый референдум или вовсе отказаться от планов вывести Великобританию из Евросоюза. Кроме того, исследование показало, что лишь 19% британских избирателей верят в то, что Джонсону удастся за два с половиной месяца согласовать с Брюсселем новую договоренность об условиях "развода", добившись для королевства лучших условий, чем те, на которые было согласно правительство его предшественницы Терезы Мэй.

42% опрошенных также заявили, что у парламентариев должна быть возможность заблокировать Brexit без сделки в ходе голосования в Палате общин, тогда как против этого высказались 39% респондентов. Как ранее признавал Джонсон, он не исключает возможности того, что ему придется временно приостановить работу парламента, таким образом не дав своим политических противникам возможности не допустить "жесткого" Brexit.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. С приходом на должность главы правительства Джонсон сразу же пообещал, что Великобритания без всяких оговорок выйдет из ЕС 31 октября, будь то со сделкой об условиях Brexit или без нее.

В опросе, проведенном социологической службой BMG Research на прошлой неделе, приняли участие 1515 совершеннолетних граждан Великобритании.