Офис Зеленского опроверг данные о принуждении бюджетников участвовать в марше 24 августа

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Представители бюджетных организаций Украины примут участие в торжественном марше по случаю Дня независимости страны на добровольной основе. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба офиса президента страны.

"Информация о том, что офис президента якобы принудительно собирает учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования, не соответствует действительности", - сказано в сообщении. Участие работников бюджетной сферы в мероприятиях является добровольным, подчеркивается в нем.

В офисе сообщили, что ранее было издано распоряжение о формировании делегаций в районах с целью "оказать помощь тем, кто хочет присоединиться к торжествам". "Речь идет не о зрителях, а именно об участниках мероприятий, которые будут представлять все регионы страны. Значительная часть приглашенных будет отмечена наградами", - разъясняется в сообщении. Власти на местах должны собрать информацию о составе делегаций, чтобы "участники могли без проблем добраться до Киева".

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что проведение парада 24 августа не состоится ввиду его дороговизны, вместо этого "300 млн гривен (более $11 млн) будут выделены на премии военным". Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал такое решение "не очень дальновидным", а спикер парламента VIII созыва Андрей Парубий призвал людей выйти на Крещатик в День независимости и почтить защитников Украины, подчеркнув, что "досадно поражен" решением об отмене военного парада.

Глава президентского офиса Андрей Богдан отмечал, что Украина будет отмечать День независимости в новом формате: вместо традиционного парада состоится марш достоинства. По его словам, это мероприятие в европейском стиле "должно заложить основу новой традиции чествования тех, кем гордится Украина". Планируется, пояснил он, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск, ветераны, медики, учителя, дипломаты и спортсмены. В марше примет участие Зеленский и руководство государства. Между тем, помимо марша достоинства, в Киеве состоится еще один марш, который организуют представители общественности.