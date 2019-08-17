Министр обороны Армении назвал АрМИ примером сотрудничества армии и общества

КУБИНКА /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Министр обороны Армении Давид Тоноян назвал Армейские международные игры (АрМИ) примером взаимодействия армии и общества. Такое заявление он сделал в субботу на встрече с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.

По мнению Тонояна, соревнования являются военными играми мирового класса.

"Это лучший формат военного сотрудничества, который существует сейчас для десятка различных стран мира и мировых держав. Также это пример сотрудничества между обществом и Вооруженными силами", - сказал Тоноян.

"Это пример патриотического воспитания населения, который, я бы так сказал, заразителен для нас", - продолжил он.

В свою очередь министр обороны России отметил, что Армения показывает на играх очень достойные результаты.