Премьер-министр Афганистана осудил теракт в Кабуле

ТАСС, 18 августа. Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла осудил теракт, произошедший в субботу на свадьбе в Кабуле и повлекший за собой гибель 63 человек. Об этом он заявил в воскресенье в своем Twitter.

"Я решительно осуждаю террористическую атаку, совершенную на свадьбе минувшей ночью. Это гнусное нападение, несомненно, является преступлением против человечности. Выражаю глубокое сочувствие семьям жертв. Пусть погибшие покоятся с миром", - написал Абдулла.

По информации МВД Афганистана, в результате взрыва, совершенного террористом-смертником, погибли 63, а также пострадали 182 человека.

Ранее агентство Reuters сообщало, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило о непричастности к теракту.