Источник: полиция Гонконга пока не собирается разгонять митингующих

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 августа. /ТАСС/. Полиция Гонконга пока не рассматривает возможность разгона митингующих, которые в воскресенье вечером растянулись огромной толпой по центральным улицам города сразу в нескольких кварталах на острове. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил на условиях конфиденциальности источник в правоохранительных органах.

"Участники протестных акций ведут себя довольно спокойно, не совершают радикальных выходок и актов вандализма. Нет нужды прибегать к силовому разгону и провоцировать на ответную агрессию столь многочисленную толпу. Они сами начнут постепенно разъезжаться по домам ближе к полуночи, чтобы успеть к закрытию метро", - пояснил офицер по фамилии Цанг.

Он не исключил, что после этого органы правопорядка могут выдвинуться для операции по зачистке улиц от оставшихся групп демонстрантов, если те начнут провоцировать и совершать хулиганские и агрессивные действия. Как заметил корреспондент ТАСС, в отличие от многих предыдущих акций, участники нынешней не носят защитных касок и очков.

"Десятки тысяч демонстрантов действительно создали серьезные проблемы для транспорта. Но на этот раз они целенаправленно не возводили баррикады и специально не пытались блокировать движение, а просто заполнили собой улицы", - отметил собеседник агентства.

Между тем организаторы митинга из продемократического движения "Гражданский фронт за права человека" к этому часу официально объявили об окончании мероприятия. По свидетельству корреспондента ТАСС, многие участники акции стали выдвигаться к ближайшим станциям метро.

Более двух месяцев назад в Гонконге начались массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.