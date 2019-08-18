Правительство Британии опровергло сообщения о неготовности страны к "жесткому" Brexit

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Представители британского правительства опровергли сообщения о том, что Соединенное Королевство не готово к выходу из Евросоюза по так называемому жесткому сценарию. Ранее в воскресенье газета The Sunday Times, ссылаясь на оказавшиеся в ее распоряжении правительственные документы, сообщила, что "жесткий" Brexit грозит стране дефицитом продуктов питания, медикаментов и топлива, проблемами на границах, а также массовыми протестами и беспорядками.

В воскресенье канцлер герцогства Ланкастерского (де-факто министр по особым поручениям) Майкл Гоув, отвечающий за подготовку страны к возможному "жесткому" Brexit, заявил вещательной корпорации Би-би-си, что в газеты попал устаревший правительственный план устранения негативных последствий Brexit без сделки, в котором к тому же перечислялись наихудшие варианты развития событий, а не наиболее вероятные, как написала The Sunday Times.

"Операция Yellowhammer - это план правительства на случай абсолютно наихудшего сценария развития событий в случае Brexit без сделки. Необходимо также понимать, что это старый документ, с момента подготовки которого правительство приняло целый ряд дополнительных шагов, направленных на то, чтобы подготовить нас к [выходу из ЕС] 31 октября - со сделкой или без", - отметил член кабмина.

Он также подчеркнул, что Британия не намерена вводить строгий пограничный режим на границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Власти Гибралтара, в свою очередь, опубликовали на правительственном сайте сообщение о том, что, вопреки публикации в The Sunday Times, на границе между британской заморской территорией и Испанией не возникнут многочасовые очереди.

Источники телеканала ITV в британском правительстве, со своей стороны, отметили, что широко растиражированные выдержки из правительственного плана попали в СМИ в результате попытки членов предыдущего кабинета помешать планам нового главы правительства Бориса Джонсона и повлиять на ход его переговоров с европейскими лидерами.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством предшественницы Джонсона Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.