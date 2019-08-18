Трамп убежден, что Иран хочет соглашения с США

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Иран стремится заключить соглашение с США, но власти этой страны не знают, как начать переговоры с Вашингтоном. Об этом американский лидер заявил в воскресенье журналистам перед вылетом из штата Нью-Джерси в Вашингтон.

"Они очень хотят заключить соглашение, но просто не знают, как начать, потому что они очень гордый народ, я понимаю их", - сказал он. "Если вы заметили, они не захватывали наши корабли, они захватывали другие корабли, но наши - нет, и лучше бы им этого не делать", - отметил также Трамп.

Президент США сравнил Иран с КНДР и сказал, что в случае заключения сделки с Вашингтоном эта страна сможет достичь значительных экономических успехов. "У Ирана тоже (как и у КНДР - прим. ТАСС) есть огромный потенциал, и мы можем добиться результатов очень быстро, но они не знают, как начать", - заявил он. "Они - гордый народ, но их экономика разваливается", - добавил Трамп.