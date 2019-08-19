СМИ: Южная Корея готовится принять еще четыре F-35A из США

ТАСС, 19 августа. Еще четыре истребителя пятого поколения F-35A будут доставлены в Южную Корею на текущей неделе. Об этом в понедельник сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военный источник.

По его информации, южнокорейская военно-воздушная база в Чхонджу ожидает прибытия четырех истребителей производства корпорации Lockheed Martin не ранее четверга текущей недели. Вместе с новыми машинами количество F-35A на вооружении ВВС Южной Кореи достигнет восьми.

29 марта Министерство национальной обороны республики получило первые два самолета этого типа. Максимальная скорость F-35A составляет 1,8 Маха (около 2,2 тыс. км/ч), на их вооружении - ракеты различного назначения, а также корректируемые авиабомбы JDAM.

В 2014 году правительство Республики Корея заключило контракт с США стоимостью $6,8 млрд на поставку 40 истребителей F-35A. Планируется, что до конца 2019 года Южная Корея получит 10 боевых машин пятого поколения. Остальные самолеты США предоставят до 2021 года.

Ранее КНДР раскритиковала Южную Корею за начало процедуры размещения американских многофункциональных истребителей пятого поколения F-35A, заявив, что такие действия могут снова привести к созданию военной напряженности на Корейском полуострове.