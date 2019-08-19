СМИ: Гройсман внес Зеленскому представление на назначение нового главы "Укроборонпрома"

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман внес президенту Владимиру Зеленскому представление о назначении главой государственного концерна "Укроборонпром" Алексея Тимофеева, который ранее был членом правления "Нафтогаз Украины" и "Укргаздобычи", работал в компании украинского бизнесмена Виктора Пинчука. Соответствующий документ опубликовало в понедельник издание "Цензор.нет".

"Вношу представление о назначении Тимофеева Алексея Олеговича генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в тексте документа, оказавшего в распоряжении издания.

Помимо работы в "Нафтогазе" и "Укргаздобыче", Тимофеев ранее участвовал в создании компании "Смарт Энерджи", входящей в структуру "Смарт Холдинга" депутата "Оппозиционного блока" Вадима Новинского.

Сейчас Тимофеев возглавляет компанию Trident Acquisitions Corp, специализирующуюся на целевых слияниях и поглощениях.

Ситуация вокруг госконцерна

За три недели до первого тура президентских выборов на Украине разгорелся скандал вокруг "Укроборонпрома". Согласно результатам журналистского расследования, в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые позволяли предприятиям отрасли втридорога поставлять запчасти для армии. При этом в коррупционных сделках участвовали близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица.

Журналисты также обвинили Государственную фискальную службу Украины, военную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро в соучастии в этих коррупционных схемах.

После скандала власти Украины заявили о намерении ликвидировать концерн, но позже передумали и решили его реформировать. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка, целью реформы является "обеспечение нормального корпоративного управления", для чего должен быть сильный наблюдательный совет и профессиональный менеджмент".