Олег Буров избран новым мэром Риги

РИГА, 19 августа. /ТАСС/. Новым мэром Риги избран временно исполнявший эти обязанности Олег Буров, представляющий партию "Честь служить Риге" (ЧСР). За соответствующее решение в понедельник проголосовали 35 из 60 депутатов городского парламента в ходе внеочередного заседания.

По итогам голосования, в котором приняли участие 48 депутатов Рижской думы, Буров получил 35 голосов, его соперник, глава фракции "Для развития Латвии" Виестурс Зепс - 12 голосов. Один бюллетень был признан недействительным.

Ранее в понедельник партии "Согласие" и ЧСР подписали коалиционное соглашение и договорились о поддержке Олега Бурова в качестве нового мэра Риги. Как заявил лидер "Согласия", депутат Европейского парламента Нил Ушаков, у Бурова есть поддержка 17 депутатов этой партии. Ранее в поддержку Бурова высказались 18 депутатов Рижской думы. С голосами "Согласия" Буров заручился поддержкой 35 депутатов 60-местного парламента, что гарантировало ему избрание на пост градоначальника.

Политический кризис

Лидер представляющей интересы русскоязычных жителей страны социал-демократической партии "Согласие" Нил Ушаков стал депутатом Европарламента по итогам выборов, которые проходили в странах ЕС с 23 по 26 мая, и официально подал в отставку с должности столичного градоначальника, которую занимал почти 10 лет. На посту мэра Риги его сменил представитель коалиционной в думе с "Согласием" партии ЧСР Дайнис Турлайс, который продержался в этом кресле всего три недели. После избрания 30 мая Турлайса во фракции "Согласия" произошел раскол. Из фракции, а после и из партии за грубые нарушения дисциплины были исключены четыре депутата - вице-мэр Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов, которые позже создали отдельную фракцию независимых депутатов, таким образом разрушив правящую коалицию.

После этого в Рижской думе наступил политический кризис. Правление ЧСР приняло решение выдвинуть на должность мэра Риги своего представителя Олега Бурова, который сейчас временно исполняет обязанности столичного градоначальника, а оппозиционная партия "Для развития Латвии" - главу своей фракции Виестурса Зепса, однако ни один из них до сих пор не мог заручиться необходимой для формирования новой правящей коалиции поддержкой. Согласно местному законодательству, если в течение двух месяцев в Риге не избирается новый мэр, парламент республики сможет инициировать роспуск думы, после чего должны будут состояться внеочередные выборы. Во избежание такого развития событий на 19 августа было запланировано проведение внеочередного заседания Рижской думы, на котором вопрос избрания нового мэра города должны были решить окончательно.

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