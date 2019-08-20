Появилось видео испытания США ракеты, нарушающей нормы ДРСМД

На сайте Пентагона повявилось видео испытания США крылатой ракеты наземного базирования с запрещенными ДРСМД характеристиками.

"Испытуемая ракета была запущена с наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета", - сообщается на сайте американского военного ведомства.

Представители США неоднократно заявляли о возможности летного испытания крылатой ракеты наземного базирования в конце августа. В середине марта сотрудники Пентагона поясняли, что речь идет об испытании ракеты Tomahawk на дальность примерно 1 тыс. км. Кроме того, в ноябре Министерство обороны США планирует провести испытание баллистической ракеты наземного базирования промежуточной дальности.