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Выход США и России из ДРСМД

Появилось видео испытания США ракеты, нарушающей нормы ДРСМД

Она была запущена с наземной установки и преодолела более чем 500 км

На сайте Пентагона повявилось видео испытания США крылатой ракеты наземного базирования с запрещенными ДРСМД характеристиками.

"Испытуемая ракета была запущена с наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета", - сообщается на сайте американского военного ведомства.

Представители США неоднократно заявляли о возможности летного испытания крылатой ракеты наземного базирования в конце августа. В середине марта сотрудники Пентагона поясняли, что речь идет об испытании ракеты Tomahawk на дальность примерно 1 тыс. км. Кроме того, в ноябре Министерство обороны США планирует провести испытание баллистической ракеты наземного базирования промежуточной дальности. 

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СШАВыход США и России из ДРСМД
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