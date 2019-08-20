В Мининформ Йемена заявили, что сепаратисты пытаются захватить базу спецназа в Абьяне

ТАСС, 20 августа. Сепаратисты из Южного переходного совета (ЮПС) взяли в осаду базу сил специального назначения, подконтрольных международно признанному правительству Абд Раббо Мансура Хади, на юге Йемена. Об этом сообщил во вторник министр информации страны Муаммар аль-Ирьяни в Twitter.

"Силы "Пояса безопасности", лояльные так называемому Южному переходному совету, организовали блокаду базы сил специального назначения в столице провинции Абьян", - заявил аль-Ирьяни. Он добавил, что "это опасное развитие событий, целью которого является подрыв стабильности в стране и противодействие усилиям по урегулированию, предпринимаемым нашими братьями из Саудовской Аравии".

Министр отметил, что вывод войск ЮПС из Адена (временной столицы страны) был "формальным", и еще раз призвал Эр-Рияд "быстрее вмешаться и оказать давление на ЮПС для нормализации обстановки и вывода всех его подразделений с захваченных позиций".

7 августа в экономической столице страны Адене на юге Йемена вспыхнули вооруженные столкновения между сторонниками сепаратистского ЮПС и проправительственными силами. Ожесточенные бои велись с применением танков и тяжелых орудий. ЮПС потребовал отстранить президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади от власти, назвав его ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" - йеменского филиала ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Аравийская коалиция потребовала прекратить огонь, а Саудовская Аравия в противном случае пригрозила применить военную силу. Несмотря на сообщения коалиции о выводе войск ЮПС с захваченных позиций, силы Совета продолжают контролировать важные территории на юге страны.