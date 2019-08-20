Президент Финляндии считает, что необходимость провести Арктический саммит сохраняется

ХЕЛЬСИНКИ, 20 августа. /ТАСС/. Проведение Арктического саммита продолжает оставаться актуальным вопросом. Такое мнение высказал во вторник президент Финляндии Саули Ниинистё, выступая в Хельсинки на съезде глав финских дипмиссий.

"Хотя пока созвать саммит не удалось из-за напряженных отношений крупных стран, необходимость его проведения никуда не исчезла", - указал он.

В мае глава государства заявлял, что Финляндия по-прежнему готова организовать саммит, который был одной из инициатив во время ее председательства в Арктическом совете в 2017-2019 годах. Также ранее в интервью ТАСС Ниинистё сообщал, что прежде всего для проведения саммита "требуется надлежащая повестка дня и то, чтобы все страны [Арктического совета] хотели в нем участвовать". По его словам, "в настоящее время все [страны совета] пока еще не помещаются за один стол переговоров".

Финляндия председательствовала в Арктическом совете в 2017-2019 годах, в этот период на территории страны проводилось множество мероприятий различного уровня по обсуждению проблем Арктики. В эти же сроки по инициативе Ниинистё предполагалось провести и Арктический саммит.

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. Участниками Арктического совета являются Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.