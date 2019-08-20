Нетаньяху посоветовал Украине не упустить возможность для развития

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Украина сейчас имеет возможность для быстрого развития экономического потенциала. Для этого он посоветовал изучить опыт израильского правительства.

"Я думаю, что у Украины сейчас есть большая возможность [для развития], которую нельзя упустить. Я думаю, что лучшая возможность для этого рождается кризисом", - сказал он во вторник в Киеве на совместном с премьер-министром Владимиром Гройсманом брифинге.

Нетаньяху подчеркнул, что кризис стал толчком для развития экономики Израиля. "Был кризис, когда меня предложили на должность премьер-министра. Не очень хорошее время для работы. Все знают, что если вы идете на эту должность, то вы можете считать, что вы уже умерли", - сказал он.

По его словам, в этой ситуации первый вопрос, который нужно поставить: "Что делать?". "У меня ушло две недели, чтобы разработать план, который я представил людям", - напомнил израильский премьер.

Он посоветовал Украине развивать как частный, так и государственный сектора экономики, используя опыт его страны. "Меньше размер налогов, обеспечить конкуренцию, и тогда мы начали двигаться вперед, - рассказал Нетаньяху. - И если вы хотите сказать, что на Украине что-то происходит, то это связано не только с наукой и инженерией. Вам нужны предприниматели - это самый главный актив свободной экономики".

Нетаньяху находится на Украине с двухдневным визитом. Накануне глава израильского правительства провел ряд мероприятий с президентом Украины Владимиром Зеленским.