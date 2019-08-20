Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении терактов накануне Дня независимости

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала подозреваемого в подготовке серии взрывов, которые должны были произойти в людных местах на мероприятиях по случаю Дня флага, 23 августа, за сутки до Дня независимости. Об этом во вторник сообщила пресс-служба СБУ.

"Сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры задержали 19-летнего сумчанина, входящего в радикальную молодежную группировку, который вместе с сообщниками планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей", - говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что по месту жительства подозреваемого найдена и изъята осколочная граната, боеприпасы и взрывчатые вещества.

"Следствие проверяет версию о подготовке провокаций во время массовых мероприятий, а также на торжествах по случаю Дня флага Украины и на концерте "Квартал-фест" 23 августа в Сумской области", - добавили в спецслужбе.