Лукашенко назвал главные достижения властей Белоруссии

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечает заслугу властей в том, что страной не правят олигархи, а бандиты не поделили страну. Об этом он сказал во вторник на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов.

По словам Лукашенко, белорусское общество живет не в вакууме и видит происходящее у восточных и западных соседей. "Мы часто говорим: слава богу, что это не у нас, слава богу, что мы не породили в стране класс олигархов, которые не просто разруливают те или иные ситуации, но и рулят страной, - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях".

По словам президента, это величайшее достижение "не только последнего времени, но всего периода независимой Беларуси". "И это сделано благодаря той политике, которую проводит власть, и тому, что делаете вы - представители правоохранительных органов", - отметил белорусский лидер.

По его словам, в основе стабильности в государстве лежит внутриполитическая ситуация и доверие людей к власти. "Я редко пользуюсь разного рода патетикой и высокими словами, но сегодня хочу сказать, что наша с вами встреча должна стать исторической, в том смысле, что в этом зале собрались все те, от кого зависит суверенитет и независимость нашей страны, в их основе лежит стабильность", - отметил президент.

По его словам, после совещания ситуация в правоохранительной сфере изменится кардинально в лучшую сторону, будут устранены все недостатки, выявленные при подготовке к совещанию. "Мы собрались не для того, чтобы отчитаться друг перед другом, а я - сказать красивые слова перед обществом. Нас будут обвинять, что выборы и прочее. Дело абсолютно не в выборах, - сказал Лукшенко. - Мы будем говорить много нелицеприятных вещей, по крайней мере, я нацеливаю вас на это".