Украинские СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела против телеканала "112 Украина"

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье о противодействии законной хозяйственной, в рамках которого под арест может попасть имущество телеканала "112 Украина". Об этом во вторник сообщило украинское издание theБабель.

"Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении самого популярного украинского информационного телеканала "112 Украина". По словам источников theБабель, сделали это по заявлению его бывшего (номинального) владельца Андрея Подщипкова, который недавно вернулся на Украину. В будущем имущество канала могут арестовать и передать новым владельцам", - говорится в сообщении.

По данным издания, следователи СБУ подавали в Генпрокуратуру ходатайство об аресте имущества канала. "Но генпрокурор Юрий Луценко, как утверждает источник в его окружении, отказывается это делать. Кроме того, в Генпрокуратуре, которая осуществляет контроль над следствием, думают передать производство в МВД, поскольку данная статья не входит в подследственность СБУ", - утверждает theБабель.

В издании добавили, что официальные представители следственных органов данную информацию пока не подтвердили, но и не опровергли.

Телеканал "112 Украина" начал вещание в конце 2013 года, за несколько дней до начала "майдана". Основателем и первым реальным владельцем канала называет себя бизнесмен Виктор Зубрицкий. Согласно официальным документам, обнародованным в 2016 году, конечным бенефициаром вещателя был партнер Зубрицкого Андрей Подщипков. Оба утверждают, что представители бывшего президента Украины Петра Порошенко хотели купить канал и постоянно оказывали на них давление. В итоге бизнесмены покинули страну.

В апреле 2018 года канал приобрел Эдуард Кац, а в декабре того же года он продал "112 Украина" депутату Верховной рады Тарасу Козаку. В июле 2019 года Подщипков обратился к президенту Владимиру Зеленскому, объявив, что остается единственным законным собственником канала, и заявив о "рейдерском захвате" данного актива. Он призвал привлечь к уголовной ответственности Эдуарда Каца, Тараса Козака и Александра Онищенко. В свою очередь Зубрицкий уверен, что это заявление его бывший партнер сделал под давлением.