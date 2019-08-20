Ангела Меркель заявила о росте стратегической роли Арктики в условиях изменения климата

ТАСС, 20 августа. Германии следует обращать внимание на стратегическую роль Арктики и на важность этого региона в условиях изменения климата. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила во вторник в Рейкьявике после встречи с премьер-министрами Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции. Трансляцию пресс-конференции провел телеканал NRK.

"Германия действует в рамках Арктического форума в качестве наблюдателя, - сказала она. - До сих пор мы в основном были вовлечены в исследовательские проекты. Однако я думаю, что Германии следует в будущем держать в поле зрения стратегическую роль Арктики".

По словам Меркель, сфера влияния в регионе напрямую относится к странам, прилегающим к Арктике. Однако "из-за изменения климата стратегическое значение будет расти". В этом контексте она сказала о появлении новых судоходных маршрутов. "Нужно смотреть, чтобы мы, руководствуясь принципами мультилатерализма, не разрушали этот регион", - добавила канцлер.

Меркель сказала, что правительство ФРГ "раньше недостаточно интересовалось" этим направлением, но в ближайшие недели оно "согласует новые принципы политики по отношению к Арктике".

По ее мнению, Еврокомиссии также следует сформулировать единую позицию по этому вопросу.