{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арктика сегодня

Ангела Меркель заявила о росте стратегической роли Арктики в условиях изменения климата

Канцлер ФРГ также отметила, что из-за смены погодных условий в регионе появятся новые судоходные маршруты

ТАСС, 20 августа. Германии следует обращать внимание на стратегическую роль Арктики и на важность этого региона в условиях изменения климата. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила во вторник в Рейкьявике после встречи с премьер-министрами Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции. Трансляцию пресс-конференции провел телеканал NRK.

"Германия действует в рамках Арктического форума в качестве наблюдателя, - сказала она. - До сих пор мы в основном были вовлечены в исследовательские проекты. Однако я думаю, что Германии следует в будущем держать в поле зрения стратегическую роль Арктики".

По словам Меркель, сфера влияния в регионе напрямую относится к странам, прилегающим к Арктике. Однако "из-за изменения климата стратегическое значение будет расти". В этом контексте она сказала о появлении новых судоходных маршрутов. "Нужно смотреть, чтобы мы, руководствуясь принципами мультилатерализма, не разрушали этот регион", - добавила канцлер.

Меркель сказала, что правительство ФРГ "раньше недостаточно интересовалось" этим направлением, но в ближайшие недели оно "согласует новые принципы политики по отношению к Арктике".

По ее мнению, Еврокомиссии также следует сформулировать единую позицию по этому вопросу.

Теги
Меркель, АнгелаШвецияГерманияДанияФинляндияИсландияНорвегияАрктика сегодня
Bloomberg: власти США предупредили авиакомпании о риске полетов над Персидским заливом
Федеральное авиационное управление страны сообщило, что угроза исходит со стороны Ирана
Читать полностью