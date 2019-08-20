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В США заявили, что угроза со стороны России и Китая в космосе "неуклонно растет"

По словам и.о. главы Нацразведки страны Джозефа Магуайра, интересы США и их союзников находятся под растущей угрозой "по мере того, как Китай и Россия создают разрушительное оружие

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Угроза со стороны России и Китая в отношении космических систем США и их союзников продолжает "неуклонно расти". С таким утверждением выступил во вторник исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр.

"Все знают, что у США и наших союзников есть жизненно важные интересы в космосе, в том числе военные, коммерческие и научные. Однако эти интересы находятся под растущей угрозой по мере того, как Китай и Россия создают разрушительное оружие <...> Угроза американским и союзническим космическим системам продолжает неуклонно расти", - сказал он на заседании Национального космического совета.

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