Помпео: все страны должны выполнять обязательства по информированию о ЧП в ядерной сфере

ООН, 21 августа. /ТАСС/. Вашингтон исходит из того, что всем государствам следует выполнять взятые на себя обязательства, которые касаются предоставления информации о возможных чрезвычайных происшествиях в ядерной сфере. Об этом заявил во вторник после заседания Совета Безопасности (СБ) ООН госсекретарь США Майкл Помпео.

Госсекретаря США попросили прокомментировать сообщения о том, что ранее ряд расположенных в России объектов, которые входят в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные через два дня после чрезвычайного происшествия в Архангельской области 8 августа из-за перебоев со связью. "Достаточно сказать, что мы рассчитываем, что все страны будут выполнять все свои обязательства в том, что касается предоставления информации в случае каких-либо происшествий, касающихся их действий в ядерной сфере", - сказал Помпео.

"Мне нечего добавить по поводу станций по наблюдению за ядерными испытаниями в России, - ответил Помпео. - Достаточно сказать, что мы рассчитываем, что все страны будут выполнять все свои обязательства в том, что касается предоставления информации в случае каких-либо происшествий, касающихся их действий в ядерной сфере".

Ранее представитель Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) сообщила ТАСС, что 10 августа из-за перебоев со связью перестали передавать данные российские станции в Дубне и Кирове, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний. Позже газета The Wall Street Journal сообщала, что сигнал не поступает также от станций в чукотском Билибине и алтайском Залесово. Издание утверждало, что это может иметь отношение к ЧП Архангельской области 8 августа.

Во вторник исполнительный секретарь Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Лассина Зербо сообщил в Twitter, что российские мониторинговые станции в Пеледуе и Билибине возобновили передачу данных. О перебоях со станцией в поселке Пеледуй организация до этого не информировала. В рамках системы контроля выполнения ДВЗЯИ по всему миру развернуто более 300 таких станций мониторинга. Информация с них передается в Международный центр данных в Вене.

ЧП на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошло 8 августа. Тогда Минобороны РФ сообщило о двух погибших при инциденте с жидкостной двигательной установкой, не уточняя, о какой разработке идет речь. В ночь на 10 августа госкорпорация "Росатом" проинформировала, что жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе стали пять сотрудников госкорпорации, трое были госпитализированы.