КНДР обвинила США в срыве диалога и дестабилизации обстановки на Корейском полуострове

СЕУЛ, 21 августа. /ТАСС/. КНДР обвинила США в нагнетании напряженности на Корейском полуострове, что может привести к срыву диалога. Об этом пишет в среду в комментарии центральная северокорейская газета Rodong Sinmun.

"Неизменная враждебная политика США заставляет нашу страну предпринимать необходимые контрмеры по укреплению обороны, чтобы противостоять потенциальным и прямым угрозам", - говорится в статье. В качестве одного из примеров враждебности газета называет завершившиеся во вторник совместные командно-штабные учения Вашингтона и Сеула.

"Если напряженность и конфронтация будут нарастать, отношения [США и КНДР] не смогут улучшиться, не будет конструктивного диалога и прочного мира. Мы не раз предупреждали, что направленные на КНДР враждебные действия, такие как военные учения, помешают улучшению отношений с Вашингтоном и приведут к пересмотру шагов, которые мы уже предприняли на этом направлении", - подчеркивает издание.

В этой связи Пхеньян "вынужден разрабатывать, испытывать и развертывать мощные средства, необходимые для национальной обороны", - отмечают авторы статьи.

В ходе последней встречи 30 июня на межкорейской границе в Пханмунджоме президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились о перезапуске переговоров между двумя странами на рабочем уровне. Однако этого до сих пор не произошло из-за недовольства Пхеньяна начавшимися 5 августа южнокорейско-американскими учениями и серии осуществленных КНДР ракетных пусков.