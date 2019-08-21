Глава МИД Германии призвал к прямому и открытому диалогу с Россией

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Важные международные вопросы можно решить только при участии Москвы. Об этом заявил в среду журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас перед отлетом в Москву, где у него запланированы переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"В настоящее время по многим направлениям у нас с Россией принципиально разные позиции. Об этом нам нужно говорить, поскольку только при условии привлечения Москвы мы достигнем результатов по важным международным вопросам", - считает германский министр. "Для этого нам нужен прямой и открытый диалог", - подчеркнул он.

Маас призвал Москву к конструктивной роли в усилиях по урегулированию на Украине. "В вопросах перемирия, разведения сил и реализации минских соглашений, наконец, снова появилась надежда на появление света в конце туннеля", - полагает он. "Сейчас все стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу и действиям, иначе в этом конфликте продолжат гибнуть люди", - сказал Маас.

Среди других тем, которые будут подняты в Москве, он назвал ситуацию в Сирии, в регионе Персидского залива и будущее контроля над вооружениями.