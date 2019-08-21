Эксперт: Порошенко продолжит выполнять "разрушительную" функцию на Украине

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко за время своей работы в должности главы государства путем злоупотреблений сконцентрировал у себя большие денежные суммы и путем использования этих средств "еще долго будет уничтожать Украину изнутри". Такое мнение выразил украинский эксперт Александр Доний во время интерактивного чата, организованного изданием "Главред".

"Есть огромное количество людей на ставках, которые делали раскол в украинском обществе и сеяли язык вражды, они до сих пор остаются. И средства Порошенко продолжают выполнять свою злую функцию. Кадры, которые расставил Порошенко, много где остаются на своих должностях. Конечно, всегда есть "флюгера" в исполнительной власти, которые переориентируются на новую власть, но средства, которые есть у Порошенко и его друзей, условных Кононенко (соратник Порошенко Игорь Кононенко - прим. ТАСС), - просто гигантские. И влияние этих средств еще долго будет уничтожать Украину изнутри, "гниение" будет продолжаться", - прогнозирует эксперт, добавив, что в этих процессах будет задействован не только Порошенко, но и некие другие люди.

При этом Доний не смог назвать сумму, которую для этих целей аккумулировал бывший украинский лидер. "Можем только подозревать. По отрывками информации, это колоссальные суммы, это больше, чем получил [экс-президент Украины Виктор] Янукович за время пребывания у власти. Речь идет об ужасных злоупотреблениях. Соответственно, эти деньги могут бросаться на воздействие, что, в принципе, и делалось", - утверждает он.

В то же время эксперт не исключает, что Порошенко может в конечном итоге оказаться под следствием. "Порошенко может попасть за решетку по очень многим пунктам. <...> Я считаю более вероятным судебное преследование Порошенко за рубежом. В частности, в Панаме вроде началось дело по Порошенко", - уточнил политолог. Однако он признал, что дела против экс-президента "могут разваливаться или длиться вечно, поэтому его негативное влияние будет очень длительным".

Порошенко в настоящий момент проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. Его подозревают в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуют дело о незаконном назначении кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде.