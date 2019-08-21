Президент Мозамбика: саммит Россия - Африка поспособствует развитию отношений сторон

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Саммит Россия - Африка станет поворотным моментом в развитии отношений между африканскими странами и Москвой. Об этом заявил президент Мозамбика Филипе Ньюси в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Тот факт, что Россия отдает приоритет в сотрудничестве африканским странам, - это уже большой переворот, - сказал Ньюси, отвечая на вопрос о том, как он оценивает перспективы саммита. - Россия - это европейская страна с развитыми технологиями, знаниями и финансовыми возможностями, потенциалом для инвестирования в Африку. Поэтому мы привезли бизнесменов из Мозамбика, чтобы работать совместно с российским бизнесом. То есть мы практически начнем завтра саммит Россия - Африка".

"Мы заявляем, что уже готовы начать этот процесс. Саммит поможет отношениям не только России и Африки, но и отношениям между африканскими странами, чтобы мы смогли лучше понять друг друга и двигаться вперед во имя развития", - отметил президент Мозамбика.

Саммит Россия - Африка пройдет 24 октября в Сочи. Свое участие в нем уже подтвердили главы 35 африканских государств.

Полная версия интервью будет опубликована на сайте ТАСС, в "Российской газете" и показана в программе "Формула власти" на телеканале "Россия-24".