Вице-президент Венесуэлы привезла от Мадуро благодарность Путину

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщила, что привезла личную благодарность президента Венесуэлы Николаса Мадуро российскому лидеру Владимиру Путину.

"Я привезла с собой личную благодарность нашего президента Мадуро президенту Владимиру Путину, вам, вашему правительству, вашему народу за ту поддержку, за ту помощь, которую вы оказываете нашей стране. РФ сегодня борется вместе с нами и другими народами за независимость, за свободу и за суверенитет", - сказала она.

Она добавила, что незаконные санкции США в отношении Венесуэлы открыли новые возможности для сотрудничества Москвы и Каракаса.

"Незаконные санкции, введенные против наших стран, открыли [России и Венесуэле] великолепные возможности для того, чтобы развивать наше сотрудничество", - сказала Родригес.