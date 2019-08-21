Китай планирует ввести санкции против компаний США за поставки истребителей Тайваню

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Китай собирается ввести санкции против компаний - поставщиков американских истребителей F-16V острову Тайвань. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай применит все возможные меры для защиты собственных интересов, включая санкции в отношении компаний США, которые будут участвовать в этих поставках вооружений Тайбэю", - подчеркнул он на регулярном брифинге.

Гэн Шуан напомнил, что тайваньский вопрос относится к сугубо внутренним проблемам Китая, и Пекин намерен твердо отстаивать свои интересы. "Мы требуем от Соединенных Штатов придерживаться совместных договоренностей и немедленно аннулировать план поставок. В противном случае за все последствия придется отвечать Вашингтону", - подытожил он.

Как сообщил во вторник представитель Госдепартамента, американская администрация официально уведомила в тот же день Конгресс о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 и сопутствующее оборудование на сумму $8 млрд.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией и, согласно официальной позиции Китая, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из провинций КНР. В 1992 году на встрече в Гонконге между Пекином и Тайбэем был достигнут консенсус, в соответствии с которым признается существование только одного китайского государства в мире. Нынешняя глава администрации острова - противница курса на сближение и отказывается признавать основополагающий принцип "одного Китая", который служит предпосылкой для диалога. Это затормозило процесс интеграции Тайваня с материком.