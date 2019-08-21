Власти Каталонии через суд потребуют от кабмина Испании выплаты €874 млн

МАДРИД, 21 августа. /ТАСС/. Власти Каталонии подадут в суд на правительство Испании, чтобы потребовать €874 млн, которые соответствуют авансовым платежам за 2019 финансовый год. Об этом заявил в среду замглавы правительства и советник по экономике и финансам при кабмине автономного сообщества Пере Арагонес.

Как передает агентство EFE, правительство Испании не произвело эти платежи, поскольку почти пять месяцев находится в статусе исполняющего обязанности. Прошедшим по итогам выборов в парламент страны партиям до сих пор не удалось утвердить премьер-министра. "Мы подадим в суд на правительство, чтобы были выплачены средства авансовых платежей за 2019 год, которые являются нашими, жителей Каталонии, которые нам положены по закону и которые неправильно удерживаются, с нашей точки зрения", - сказал Арагонес.

По его словам, в следующий вторник он попросит у кабмина региона одобрить представление обжалования из-за нарушения закона о финансировании автономных сообществ. Арагонес призвал власти остальных регионов Испании присоединиться к жалобе, поскольку эта ситуация затрагивает все области страны, а не только Каталонию.