В "Оппозиционной платформе" заявили, что офис Зеленского объявил войну независимым СМИ

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что офис президента Украины Владимира Зеленского, стремясь захватить телеканал "112 Украина", объявил войну независимым СМИ. Об этом говорится в заявлении партии.

"Президент Зеленский и его команда намерены захватить телеканал "112 Украина". Согласно обнародованной в медиа информации, именно в офисе президента спланирован рейдерский захват независимого СМИ, - говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте партии. - "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что такие действия офиса президента Зеленского не могут быть восприняты иначе как объявление войны независимым СМИ, поощрение к преследованию журналистов и медиа".

В "Оппозиционной платформе" заявили, что новая власть стремится к полному контролю над украинскими СМИ. "Конечной целью таких действий, безусловно, является установление политической диктатуры, формирование тоталитарной системы для удержания власти любой ценой", - говорится в заявлении.

Представители партии напомнили, что Зеленский так и не отреагировал на обстрел здания телеканала "112 Украина" из гранатомета.

Ранее украинское издание theБабель обнародовало информацию со ссылкой на свои источники о том, что СБУ возбудила дело в отношении "112 Украина" по статье 206 Уголовного кодекса Украины о противодействии законной хозяйственной деятельности, что в конечном итоге может грозить арестом имущества канала и передачей его другому владельцу. По информации издания, за делом в отношении "112 Украина" стоит глава офиса президента Украины Андрей Богдан, целью которого "якобы является получение контроля над самым рейтинговым информационным каналом страны и выведение его из сферы влияния главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука".