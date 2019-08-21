Вице-президент Венесуэлы сообщила, что обсудила с Лавровым тему защиты Устава ООН

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что обсудила на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки.
"У нас состоялась замечательная встреча с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Мы обсудили наше широкое и разнообразное двустороннее сотрудничество, а также международную повестку по защите Устава ООН. Мы, Россия и Венесуэла, отвергаем любые виды [внешнего] вмешательства", - написала Родригес в среду в Twitter.
Sostuvimos extraordinaria reunión con el Canciller dla Federación de Rusia Sergey Lavrov.Hemos abordado nuestra amplia y diversa cooperación bilateral así como la agenda internacional en defensa dla Carta de la ONU! Rusia y Venezuela rechazamos cualquier forma de intervencionismo pic.twitter.com/riU73eEIej— Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) August 21, 2019
Родригес находится в России с рабочим визитом с 19 августа. В состав прибывшей в страну венесуэльской делегации вместе с ней вошли министр экономики и финансов Симон Серпа, заместитель министра иностранных дел Иван Хиль и зампредседателя Центрального банка Соайль Эрнандес. В понедельник Родригес встретилась с заместителем председателя российского правительства Юрием Борисовым. Стороны обсудили вопросы экономической повестки.