Вице-президент Венесуэлы сообщила, что обсудила с Лавровым тему защиты Устава ООН

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что обсудила на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки.

"У нас состоялась замечательная встреча с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Мы обсудили наше широкое и разнообразное двустороннее сотрудничество, а также международную повестку по защите Устава ООН. Мы, Россия и Венесуэла, отвергаем любые виды [внешнего] вмешательства", - написала Родригес в среду в Twitter.