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Вице-президент Венесуэлы сообщила, что обсудила с Лавровым тему защиты Устава ООН

Как отметила Дельси Родригес, стороны отвергли любые виды внешнего вмешательства в дела независимых государств

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что обсудила на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки.

"У нас состоялась замечательная встреча с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Мы обсудили наше широкое и разнообразное двустороннее сотрудничество, а также международную повестку по защите Устава ООН. Мы, Россия и Венесуэла, отвергаем любые виды [внешнего] вмешательства", - написала Родригес в среду в Twitter.

Родригес находится в России с рабочим визитом с 19 августа. В состав прибывшей в страну венесуэльской делегации вместе с ней вошли министр экономики и финансов Симон Серпа, заместитель министра иностранных дел Иван Хиль и зампредседателя Центрального банка Соайль Эрнандес. В понедельник Родригес встретилась с заместителем председателя российского правительства Юрием Борисовым. Стороны обсудили вопросы экономической повестки.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичВенесуэлаРоссияБорисов, Юрий ИвановичРодригес, Роберт
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