США хотят привлечь к ответственности Дамаск за предполагаемую химатаку в Гуте в 2013 году

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. США предпримут все усилия по привлечению к ответственности виновных в использовании химоружия в сирийской Восточной Гуте в 2013 году. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус в связи с шестой годовщиной применения отравляющих веществ в этом районе.

Вашингтон приписывает проведение данной атаки с использованием зарина официальному Дамаску.

"Мы привержены предотвращению использования химоружия и привлечению к ответственности режима [президента Сирии Башара] Асада за эти отвратительные преступления, - сказала представитель ведомства. - Асад и его окружение ошибаются, если считают, что могут безнаказанно использовать химическое оружие".

"США по-прежнему считают режим Асада ответственным за эти преступления и продолжат все усилия, в том числе с партнерами, чтобы виновные столкнулись с серьезными последствиями, - подчеркнула она. - Мы продолжим задействовать все возможности, чтобы не допустить [применения химоружия] в будущем".

Вашингтон, заявила Ортэгус, осуждает любое использование химоружия.

21 августа 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте в результате обстрела снарядами с нервно-паралитическим газом зарин погибли, по разным данным, от 280 (данные французской разведки) до 1700 человек (данные сирийской оппозиции). США и их западные союзники обвинили в произошедшем сирийское правительство. 31 августа тогдашний президент США Барак Обама заявил, что принял решение нанести удар по Сирии. Однако миротворческие усилия Москвы, а также согласие Дамаска поставить под международный контроль свои запасы химоружия и присоединиться к Конвенции о запрещении химоружия привели к отказу Вашингтона от прямого военного вмешательства.