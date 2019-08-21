Украину в минской политической подгруппе вместо Бессмертного представлял Гребенюк

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Валерий Гребенюк вместо уволенного Романа Бессмертного представлял Украину на прошедшем в среду заседании политической подгруппы контактной группы по урегулированию в Донбассе. Об этом журналистам по итогам переговоров сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Сегодня со стороны Украины был господин Валерий Гребенюк", - сказал он. При этом на вопрос о его возможном назначении в качестве постоянного представителя Киева Сайдик ответил: "Я не могу вам сказать".

Официального заявления о назначении Гребенюка на должность представителя в политической подгруппе украинская сторона не делала.

В МИД Донецкой народной республики в этом контексте сообщили, что на встрече подгруппы украинскую позицию представлял ранее участвовавший в переговорах эксперт, "который сегодня демонстрировал попытки вернуться в конструктивное русло". "Группа смогла вернуться к вопросам утвержденной повестки дня. Пока нельзя сказать, что состоялась полноценная дискуссия, переговорщик от Киева ссылался на то, что парламент еще не работает, хотя это не является аргументом для остановки дискуссии в Минске", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипломатического ведомства.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 августа уволил Бессмертного с поста представителя в политподгруппе, который тот занимал дважды: в 2015 - 2016 годах и с 9 июля этого года. Ранее Бессмертный неоднократно заявлял о том, что Украина не намерена вносить предусмотренные минскими соглашениями изменения в Конституцию и предоставлять особый статус Донбассу, а также высказывался за временный выход Киева из минского процесса, в поддержку экономической блокады региона и закрытия пунктов пропуска на линии соприкосновения.

По мнению представителя Луганской народной республики в политической подгруппе Родиона Мирошника, поводом для увольнения Бессмертного стали подобные заявления, которые серьезно расходились с позицией Зеленского.