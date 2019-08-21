В ДНР сообщили о подрыве группы украинских диверсантов на минном поле

ДОНЕЦК, 22 августа. /ТАСС/. Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины в среду вечером попыталась приблизиться к позициям подразделений Донецкой народной республики, но в темноте вышла на минное поле. В результате нескольких взрывов, как сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ДНР, четыре человека получили ранения.

"В 21:35 нашими наблюдателями на переднем крае обороны в районе Коминтерново в приборы ночного видения зафиксировано выдвижение группы противника с направления Гнутово", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей. В ведомстве уточнили, что было принято решение продолжить наблюдение и огонь не открывать. Спустя несколько минут один из военнослужащих выдал свое местонахождение, наступив на сигнальную мину. При попытке покинуть район украинские силовики оказались на минном поле, где произошло два взрыва.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были впервые включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.