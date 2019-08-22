В Пхеньяне заявили, что враждебные действия Сеула и Вашингтона не способствуют диалогу

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. КНДР считает, что поставки вооружений США Южной Корее, совместные военные учения двух стран и другие их враждебные действия препятствуют диалогу, направленному на установление мира на Корейском полуострове. Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР, опубликованном в четверг агентством ЦТАК.

"Сейчас мы видим опасные действия, которые могут спровоцировать новую холодную войну на Корейском полуострове и в регионе. Одним из таких шагов является приобретение южнокорейскими властями истребителей F-35A у США вскоре после окончания совместных военных учений. Этот акт непрерывных поставок новейшего смертоносного вооружения представляет собой серьезную провокацию, которая идет вразрез с совместными декларациями и соглашениями между Севером и Югом", - отмечается в заявлении.

По словам представителя МИД КНДР, Пхеньян "неоднократно подчеркивал, что американо-южнокорейские учения и поставки вооружений наносят ущерб миру на Корейском полуострове и препятствуют развитию диалога". "Мы не заинтересован в диалоге, который сопровождается военными угрозами", - добавил он.

В среду военно-воздушные силы Южной Кореи получили от США еще два многофункциональных истребителя F-35A. Сейчас в их распоряжении есть шесть таких машин, а к концу этого года их количество должно достигнуть десяти. По плану Минобороны Республики Корея, в 2021 году на вооружении ВВС страны будут находиться 40 F-35A.

КНДР за последний месяц осуществила шесть запусков ракет малой дальности, заявив, что это ответные меры на провокации Вашингтона и Сеула, которые проводят совместные военные учения.