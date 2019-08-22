Глава Пентагона объяснил испытания крылатой ракеты США необходимостью сдерживания Китая

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Вашингтон провел 18 августа испытания крылатой ракеты на дальность, которую запрещал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку желали удостовериться, что США располагают средствами для противодействия Китаю. Об этом заявил в среду министр обороны США Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.

Главе Пентагона был задан вопрос, следует ли воспринимать указанные испытания в качестве "сигнала Китаю, России, Северной Корее". По словам Эспера, США "хотели удостовериться, что в случае необходимости имеют средства для сдерживания ненадлежащих действий со стороны Китая". Как отметил министр, США для осуществления такого сдерживания нужно иметь "возможности нанесения ударов по нему [по Китаю] со средней дальности".

18 августа США провели первое испытание крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которую запрещал ДРСМД. Российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности утратил силу 2 августа в связи с выходом из него США. При этом ТАСС сообщили в Пентагоне, что Aegis Ashore "является сугубо оборонительной системой". Москва последовательно выражает тревогу по поводу возможного применения объектов Aegis Ashore в Румынии и Польше для запуска крылатых ракет.