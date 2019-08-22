Южная Корея призвала КНДР в кратчайшие сроки вернуться к диалогу

СЕУЛ, 22 августа. /ТАСС/. Республика Корея остается приверженной всем достигнутым ранее договоренностям с КНДР и призывает Пхеньян как можно скорее вернуться за стол переговоров. Об этом заявил в четверг журналистам на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения.

Таким образом он прокомментировал заявление МИД КНДР о том, что действия Республики Корея и США не способствуют диалогу. "Диалог и сотрудничество - единственный путь для реализации совместных деклараций Севера и Юга. Это наша неизменная позиция, а все разногласия можно урегулировать посредством переговоров", - подчеркнул чиновник.

"Призываем Север откликнуться на наши усилия, совместно строить мир на Корейском полуострове и развивать двусторонние отношения", - добавил он.

МИД КНДР в четверг опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что поставки США вооружений Южной Корее, совместные военные учения двух стран и другие их "враждебные действия" препятствуют диалогу, направленному на установление мира на Корейском полуострове.

В среду военно-воздушные силы Южной Кореи получили от США два многофункциональных истребителя F-35A. Сейчас в их распоряжении есть шесть таких машин, а к концу этого года их количество должно достигнуть десяти. По плану Минобороны Республики Корея, в 2021 году на вооружении ВВС страны будут находиться 40 F-35A.

КНДР за последний месяц осуществила шесть запусков ракет малой дальности, заявив, что это ответные меры на провокации Вашингтона и Сеула, которые с 5 по 20 августа проводили совместные военные учения.