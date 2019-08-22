Замсоветника лидера Южной Кореи уверен в скором возобновлении диалога США и КНДР

СЕУЛ, 22 августа. /ТАСС/. Диалог между США и КНДР вскоре возобновится и будет проходить в позитивном ключе. Уверенность в этом высказал в четверг заместитель советника президента по вопросам безопасности Ким Хён Чон по итогам переговоров со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном.

"Ожидаем, что переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном вскоре возобновятся и будут проходить хорошо", - приводит слова Ким Хён Чона агентство Yonhap.

Он также сообщил, что в течение дня состоится заседание Совета национальной безопасности Южной Кореи, на котором будет рассмотрен вопрос о целесообразности продления соглашения об обмене разведданными с Японией.

В ходе трехдневного визита в Сеул Бигэн проводит серию встреч с южнокорейскими партнерами. В среду он пообщался со своим южнокорейским коллегой Ли Ду Хуном и министром объединения Ким Ён Чхолем, обсудив региональные вопросы безопасности, в том числе проблему денуклеаризации КНДР.

Во время последней встречи 30 июня на межкорейской границе в Пханмунджоме президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились о перезапуске переговоров между двумя странами на рабочем уровне. Однако этого до сих пор не произошло из-за недовольства Пхеньяна начавшимися 5 августа южнокорейско-американскими учениями и серии осуществленных КНДР ракетных пусков.