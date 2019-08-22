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Экс-генпрокурора Киргизии поместили под домашний арест

Индира Джолдубаева подозревается в причастности к незаконному освобождению криминального авторитета

БИШКЕК, 22 августа. /ТАСС/. Бывший генеральный прокурор Киргизии Индира Джолдубаева по решению суда помещена под домашний арест. Об этом сообщила в четверг пресс-служба киргизского МВД.

"Первомайский районный суд Бишкека в рамках досудебного производства избрал меру пресечения в отношении экс-генерального прокурора Джолдубаевой в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

По данным МВД, Джолдубаева подозревается в причастности к совершению преступления по статье "коррупция". В частности, к незаконному освобождению в 2013 году из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева.

Джолдубаева в 2011-2015 годах работала заведующей отделом судебной реформы в аппарате президента Киргизии, а в 2015-2018 годах - генеральным прокурором страны.

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