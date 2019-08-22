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Выход США из ядерной сделки с Ираном

В Тегеране заявили, что выход США из ядерной сделки не привел к краху Ирана

Президент Исламской республики Хасан Роухани считает действия Вашингтона "экономическим терроризмом"

ТАСС, 22 августа. Ожидания американского президента Дональда Трампа о том, что Иран падет после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, не оправдались. С таким утверждением выступил в четверг президент Ирана Хасан Роухани на церемонии, посвященной празднованию в стране Дня оборонной промышленности.

"Трамп ожидал, что Иран падет через три месяца после выхода США из СВПД. Америка проиграла, а мы одержали победу и упрочили наше экономическое положение", - цитирует Роухани агентство Fars.

Он также напомнил, что, с точки зрения иранской стороны, выход США из СВПД является нарушением международных договоренностей и экономическим терроризмом. По словам Роухани, если американское руководство заинтересовано в стабилизации ситуации в регионе, Вашингтону следует проводить "логичную" политику в отношении Ирана и снять санкции.

8 мая 2018 года президент Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Вашингтон возобновил прежние санкции против Тегерана, а также ввел ряд новых ограничений.

Теги
СШАИранРоухани, ХасанТрамп, ДональдВыход США из ядерной сделки с Ираном
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